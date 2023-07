Le bon goût de la reconversion

Sur le marché de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), le camion rouge est de retour. Cela faisait six mois qu’on ne l’avait plus. Manuel Pichon a racheté cette entreprise de poisson fumé, la seule de la Nièvre. Ce métier est tout nouveau pour lui. Manuel a eu plusieurs vies. Il a été tour à tour journaliste, animateur radio, fonctionnaire, avant de reprendre ce commerce en début juin. Ce matin-là, c’est seulement son deuxième marché, mais il commence à trouver des automatismes. Pour démarrer cette nouvelle activité, il n’est pas seul. Colin a créé cette fumerie de poisson. Avant de profiter de sa retraite, il va former son successeur. Le poissonnier pensait fermer la boutique avant que Manuel ne pousse les portes de son commerce, informé de sa vente sur le site de SOS Villages. Ce qui lui a plu, c’est le côté authentique. Des poissons de qualité, en majorité sauvages, fumés à l’ancienne avec du bois de hêtre. Colin transmet tout, même les recettes qu’il est le seul à connaître. Cet héritage, le jeune repreneur va le pérenniser. À sa façon, il va développer la vente en ligne dans les prochains mois. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin