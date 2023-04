Le bon goût de l'agneau pascal

Pour préparer l'agneau à la plancha, il vous faut du gigot désossé, des haricots lingot, de l'huile d'olive, des herbes pour le dressage, des carottes et des oignons pour l'accompagnement. Le tout pour moins de dix euros l'assiette. Mais avant de se lancer dans la recette, notre cuisinier du jour nous donne rendez-vous dans une bergerie de Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Ces agneaux des Pyrénées sont réputés pour leur qualité. En témoignent leur précieux label IGP et la médaille d'or qu'ils viennent de recevoir au Salon de l'Agriculture. Ici, les petits grandissent avec leur mère et sont sevrés à quatre mois. Nous retrouvons notre professeur de cuisine chez le boucher à quelques kilomètres de là, en centre-ville. Ici, la viande vient justement de la bergerie. Il prend du gigot, le morceau le plus noble de l'agneau. Pour notre plat, il faut le désosser et le couper en cube. Petite astuce pour une recette plus économique, vous pouvez remplacer le gigot d'agneau à 22 euros par de l'épaule à 17 euros le kilo. Découvrez maintenant comment on prépare l'agneau pascal. TF1 | Reportage S. Petit, J.V. Fournis