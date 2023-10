Le bon goût du meilleur croissant de France

Il est photographié, savouré, adulé par les grands : "un régal, un pur régal, délicieux" ; par les petits : "c'est bon" ; et même par les chiens. "Cette finesse est monstrueuse. Il est monstrueux ce croissant" ; "il est croustillant et moelleux à l'intérieur", ont affirmé les clients. Ce croissant est une star, le meilleur du pays, selon la Fédération nationale de la boulangerie et pour ceux qui en mangent tous les jours, comme Franck :"ils sont croustillants". Le champion, c'est aussi lui, Alexis Douine, quatrième génération d'artisans : "c'est une fierté de ramener la Coupe à la maison. Mon fils croit que j'ai gagné la Champions League". Quel est donc le secret de la victoire ? "De la patience, de la rigueur, l'amour du métier, de bons produits", et surtout trois jours de travail pour des croissants vendus 1,20 euro qui, depuis ce vendredi matin, partent comme des petits pains. Une viennoiserie qui a même son bar. Framboise, citron, orange, pomme... choisissez votre parfum, mais faîtes vite, on a même failli ne pas en avoir. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi