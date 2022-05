Le bon goût du pain à l’ancienne

Il faut se lever tôt pour l'entendre crépiter dès sa sortie du four. Il a fallu des années de travail pour obtenir le pain de Cucugnan. Et c'est en bas du village, dans un champ de blé, que tout a commencé. En effet, pour avoir du bon pain, Roland Feuillas a décidé de semer des céréales anciennes du monde entier et tester pour savoir si elles s'adaptent parfaitement au terroir. Une fois la céréale transformée en pain, les clients en raffolent. Une miche coûte entre quatre et sept euros en fonction de la céréale utilisée. En effet, durant toute la transformation, les blés ne sont pas mélangés pour garder toute leur authenticité. Les céréales sont moulus sur place, au jour le jour pou garder tout leur nutriment. Si la recette pour fabriquer du pain avec du blé ancien est la même, la technique, elle, est très différente. Pour avoir un pain parfait, Vincent Talleu, boulanger depuis quinze ans, adapte sa pâte en fonction de la météo ou de la texture de la farine. "Si tu n'as pas la passion de ce que tu fais, tu ne feras pas du bon pain", précise-t-il et on n'aurait pas dut mieux ! TF1 | Reportage A. Bagot, L. Garcia