Le bon plan des fraises en libre-service dans les champs

En quelques jours, dopés par le soleil, les fraises sont passées du vert au rouge. Avec la chaleur, les fruits sont arrivés d’un coup à maturité. Juste à temps pour l’ouverture de la cueillette aux clients. Armés de leurs barquettes, Anaïs, cinq ans, et Elliot, neuf ans, partent à la chasse aux fraises. Et quand elles sont si bonnes, pas besoin d’artifices. Des paniers pleins pour un prix imbattable : 3,50 euros le kilo de fraises cueillies soi-même. C’est beaucoup moins cher qu’au marché ou chez le primeur. Une bonne affaire pour les clients, mais aussi pour les producteurs. "Ça nous économise de l’énergie. Mais bon, on en récolte quand même puisqu’on a des commandes, mais c’est rentable. Il n’y a aucun doute là-dessus", explique Fanny Bidault, de la ferme Le Breuil, à Fénay (Côte-d'Or). Ici, pas de pertes. Les fruits invendus seront transformés en confiture ou en sorbets. De quoi savourer ses fraises toute l’année. La saison, elle, durera jusqu’à la fin de l’été. TF1 | Reportage É. Payro, H. Lévèque