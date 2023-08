Le bon plan des petits parcs d'attractions

Le grand frisson, c'est celui où l'on laisse libre cours à ses émotions. Vous imaginez déjà la longue file d'attente pour s'offrir ces sensations, et bien non. En haut d'une colline boisée avec vue imprenable sur la vallée du Creusot (Saône-et-Loire), c'est un petit parc d'attraction. Il compte 200 000 visiteurs par an et une vingtaine de manèges, certains inédits. Voici le Toucan, la toute dernière attraction du parc avec un retour au temps des Mayas. Elle fonctionne sur le même principe que les chaises volantes, avec une petite touche en plus. Et c'est aussi le cas de la majorité des attractions. Là où le Parc des Combes se différencie le plus, c'est sur le prix, quatre fois moins cher qu'à Disneyland Paris. C'est encore plus abordable lorsque l'on accompagne ses petits-enfants par exemple. Cela est rendu possible, car le parc n'est pas propriétaire du terrain. Les 70 hectares qu'il occupe sont mis à disposition par la ville du Creusot. Cela permet d'investir plus facilement dans de nouvelles attractions et de nouveaux services. Sans oublier de se renouveler, obligatoire pour rester compétitif. TF1 | Reportage I. Blonz, P. Gardet, G. Martin