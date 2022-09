Le bon plan du vide-grenier permanent

Le bon plan pour faire des économies et pour gagner de l'argent, c'est d'aller dans les vide-greniers. Au grenier de Caroline, on achète et on vend de tout. Une vraie caverne d'Alibaba. Vanessa Cocherel a ouvert en juillet son vide-greniers permanent. Le principe est simple : louer un stand de trois étagères, une penderie de 50 cm et l'emprise au sol pour une à quatre semaines. "Tout ce qui est petit, on le met sur le stand. Tous ceux qui ne rentrent pas, on le met dans des zones particulières", a affirmé Vanessa. Le stand se loue quinze euros pour la semaine. On apporte tant d'objets qu'on souhaite et on fixe ses prix. Un bon moyen pour le vendeur de se faire un peu d'argent et pour l'acheteur de faire des affaires. Idées de son père et de son mari, Vanessa Cocherel gère les clients, veille sur les stands, fournit les étiquettes et verse aux vendeurs les bénéfices de leur stand. La différence avec un vide-greniers classique, c'est qu'on ne marchande pas et qu'on n'est pas obligé de se lever tôt le dimanche matin. TF1 | Reportage C. Chapel, B. I. Achat, E. Fauret