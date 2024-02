Le bonbon des forêts

Clément nous explique : "l'huile essentielle là dans le sapin, elle va être contenue dans la feuille, dans l'aiguille, dans un petit canal, et au fond, il y a la goutte d'essence qui est présente là ; pour nous (...), c'est l'or vert des Vosges". Cet or, c'est l'ingrédient principal du bonbon des Vosges, une matière noble qui surprend encore Clément quand il la récolte. Pour transformer ces fagots en huile essentielle, il va falloir passer à la distillation. Première opération, le broyage, puis le remplissage des cuves. Il faut trois heures pour distiller 400 kg de sapins. Grâce aux vapeurs, l'alchimiste récupère son élixir. A la confiserie Géromoise, on a choisi de reprendre la recette traditionnelle du bonbon des Vosges. A l'origine, c'était un médicament, mais il reste peu de souvenirs de cette époque. En plus de ses vertus médicinales, cette friandise a un autre effet, elle nous rend nostalgique. TF1 | Reportage G. Gruber, M. Doux