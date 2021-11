Le bonbon des Vosges, une fierté régionale

C'est un moment qui émerveille toujours lorsque la pâte de bonbon à 150 degrés s'étale sur le marbre sous les yeux des gourmands. Avec plus de 250 000 visiteurs par an, la confiserie des Hautes Vosges est un des sites de découvertes gastronomiques les plus visités du pays. Il y a de quoi en être fier car du sucre à l'emballage, la confiserie vosgienne a tout montré à ses visiteurs. "C'est notre marque de fabrication. C'est un produit 100% naturel", explique Pascal George, directeur de production. Depuis 35 ans, les confiseurs vosgiens sont fidèles à leur conviction. Par exemple, les huiles essentielles qu'ils utilisent pour leurs bonbons sont toujours fabriquées ici. En ce moment, c'est la distillation des sapins. Une odeur authentique des Vosges qui ne peut que donner envie aux clients de tout le pays de remplir son panier de bonbons de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. La confiserie emploie 45 personnes aujourd'hui, tout en restant familiale. "Au départ on était trois, avec mon frère et ma sœur", confie Jean-Marie Claudepierre, le fondateur. Ils sont fiers de voir que leurs enfants vont aussi faire perdurer cette tradition du bonbon. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly