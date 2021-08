Le bonheur des vacances chez les grands-parents à Guéthary

Quand on est adolescent, l'été au Pays Basque on l'imagine avec les amis, à la plage. Mais aujourd'hui, ni plage ni balade pour Clément et Anatole. Ils vont passer leur journée avec leurs grands-mères, dans un atelier de gravure. "Clément adore créer de ses mains, adore dessiner et je me suis dit que c'était une occasion géniale pour faire une activité", explique Dominique. Côte à côte, les deux générations apprennent à graver sur un support inattendu, un CD usagé. Un moment de concentration et de silence, durant lequel ils découvrent au fil des heures des qualités qu'ils ne connaissaient pas chez l'autre. "Je l'ai toujours trouvé patient, mais là j'ai trouvé qu'il s'appliquait", remarque Marie-Annick, grand-mère d'Anatole. Tendres et complices, les artisans en herbe fabriquent ensemble leurs œuvres d'art. Pose de la couleur, passage à la presse, et enfin on a le résultat. "On a bien travaillé, j'ai une bonne mamie", se réjouit Clément. Une mamie avec qui il pourra pousser la porte d'autres ateliers.