Le bonheur des vacanciers au soleil dans les Pyrénées-Atlantiques

Réussir à faire tenir le parasol et installer la tente, en ce premier jour de vacances, il faut retrouver les réflexes sur le sable. Pour les familles qui sont venues de loin, la première plage se savoure, surtout que l'année dernière, elles n'ont pas eu l'occasion de partir faute de Covid. D'ailleurs, certains petits voient la mer pour la première fois et c'est l'heure pour eux de se frotter aux vagues du Pays basque. Ce lundi matin sur la plage de Bidart, un seul mot d'ordre pour les nouveaux vacanciers : profiter. Profiter de l'océan, découvrir les joies du surf ou tout simplement prendre le temps... chacun savoure à sa façon. "C'est le sentiment de délivrance et un bien-être qui permet de se ressourcer", témoigne un vacancier. Certains arrivent quand d'autres doivent déjà céder leur place. Ils ont bien l'intention de profiter de cette journée ensoleillée, d'autant plus que les nuages devraient revenir dès demain sur la côte basque.