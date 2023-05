Le bonheur d'un lundi au soleil

Biarritz, Nice, Montpellier ? Eh bien, non ! Vous êtes à Strasbourg (Grand Est). En quelques heures, un air estival s'est mis à souffler sur l'Alsace. On a troqué l'anorak contre le bermuda. Les enfants ont tout compris, le bac à sable est devenu une plage. Comme beaucoup, leurs mamans étaient surprises par cette arrivée de l'été instantanée. Sur le pont tournant de La Petite France, on transpire déjà à grosses gouttes. Pourtant on vient à peine d'éteindre le chauffage, le printemps était frisquet jusque-là. On connaît les faits euphorisants des rayons du soleil, mais point trop n'en faut. Les parasols sont de sortie, mais que les touristes se rassurent dans les winstubs, la choucroute reste au menu. "Il y en a même un master pané dans les cartes que les gens ne veulent absolument pas qu'on enlève, même sur la saison d'été", dit Carine Kast, Winstub "le Zehnerglock". C'est plutôt la fraîcheur que l'on va chercher cet après-midi. Les points d'eau seront pris d'assaut. L'été marque son premier point ce lundi. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre