Le bonheur est dans le poulailler !

Bienvenue dans la ferme des Godart ! Ici, on élève tous types de volailles. On y élève également des dindons, des pigeons. Une très grande ferme dans laquelle on se déplace en voiturette. Ce sont donc près de 800 œufs qu'il faut ramasser chaque jour. Une activité parfaite pour les petites mains de la famille qu'il faut tout de même garder à l'œil. Alice Godart est l'une des filles du propriétaire. Il est gravement malade, alors elle donne un coup de main en son absence. Cette exploitation familiale dispose de son propre abattoir. Et ici, toute la nourriture des volailles est préparée sur place. Une qualité qui attire les clients. Les produits de la ferme sont également vendus dans ce commerce de produits locaux en centre-ville. Alors pour convaincre un repreneur potentiel, Maggie a peut-être trouvé le bon argument. "Il y a une économie, et puis c'est une vie à la campagne", nous a-t-elle confié. Tous espèrent réussir à garder cette production locale. Quinze salariés seront là pour accompagner le futur propriétaire dans sa nouvelle vie périgourdine. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux, F. Resbeut