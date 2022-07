Le bonheur retrouvé des bals d'été

A la tombée du jour sur la place de l'église, l’accordéon remplace le chant des cigales. Le traditionnel bal musette de Mouans-Sartoux peut commencer. Et les danseurs ne se font pas prier, heureux de profiter d'une douce soirée d'été. C'est tout ça le bal musette : des sourires, des souvenirs, des rencontres éphémères ou pour la vie... Et une formidable envie de s'amuser sur laquelle le temps n'a pas de prix. C'est le retour de la fête après l'annulation du bal ces deux dernières années pour cause de crise sanitaire. Danser le rock’n’roll leur avait manqué. "Je suis la plus heureuse. Mon bonheur commence par celui des autres. Et puis c'est intergénérationnel car même les jeunes apprennent à danser dessus. C'est le petit bonheur du samedi soir", nous dévoile Joelle Cecchini, organisatrice du bal musette. Et ce sera la même ambiance tous les samedis soir pendant tout l'été. Le bal sous les étoiles pour tous ceux qui aiment danser. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard