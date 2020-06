Le bonheur retrouvé du petit café matinal dans le Val-d'Oise

À Pontoise (Val-d'Oise), les rues piétonnes revivent enfin. Parasols hissés et chaises déployées, les terrasses sont désormais ouvertes au grand bonheur des habitants. Ces derniers peuvent enfin succomber au petit plaisir du café matinal et en profiter pour revoir du monde. Un air d'été flotte également à La Frette-sur-Seine, comme dans tout le département du Val-d'Oise, mais toujours sous le signe de la prudence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.