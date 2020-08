Le boom des potagers en pleine ville à Tours

Depuis la crise, beaucoup de Français ont modifié leurs habitudes de consommation. À Tours (Indre-et-Loire), des habitants ont décidé de semer partout où ils le pouvaient. Des potagers dans lesquels on peut venir jardiner et se servir gratuitement. Céleris, choux, potirons... on peut désormais voir pousser des fruits et légumes un peu partout sur des espaces publics, que ce soit en plein centre-ville ou dans les quartiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.