Le Bordelais, nouvelle terre de rosé

Tous les Bordelais vous le diront, leur vin rouge est le meilleur du monde. Mais une autre couleur est en train de se faire une place. Au bord de la Garonne, on se laisse séduire par le rosé local. À consommer avec modération, il est de plus en plus apprécié même par les connaisseurs. Les Bordelais l'ont bien compris, ils rattrapent progressivement leur retard sur la Provence. Chez cette caviste, chaque année, les bouteilles locales prennent un peu plus de place. Longtemps considéré dans la région comme un sous-produit du vin rouge, l'image du rosé évolue aussi chez de nombreux viticulteurs. Chez Pierre Caminade, plusieurs parcelles ont changé de couleur ces dernières années. Le changement climatique pourrait accélérer la production de rosé. L'autre avantage comparé au vin rouge, le rosé repose seulement trois à quatre mois dans des cuves avant d'être vendu. Au niveau national, le rosé de Provence reste de loin sur la première marche du podium avec 30% de bouteilles vendues dans le pays, contre 6% pour les rosés bordelais. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira, G. Guist'hau