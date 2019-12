Le boudin blanc de Rethel, une spécialité incontournable pour les fêtes

Considéré comme le meilleur du monde, le célèbre boudin blanc de Rethel est vendu dans les boucheries des Ardennes tout au long de l'année. Servie notamment pour les repas de fête, cette spécialité gastronomique bénéficie d'une indication géographique protégée. Elle est à base d'épaule et de poitrine de cochons ayant été élevés sur paille. Une technique qui permet de nourrir ces animaux à volonté et de s'assurer de la qualité de leurs viandes. Comment se prépare le boudin blanc de Rethel ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.