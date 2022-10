Le bouilleur de cru distille de la bonne humeur

Il s’en va et revient, comme une chanson populaire. Gérard Le Bris, dit Gégé La Goutte, fabrique du lambic, de village en village. Mais avant de distiller, il faut faire des kilomètres en campagne. La route est son deuxième bureau, et il l’adore. Il parcourt 7 000 kilomètres par an. Pour lui, la saison commence toujours de la même manière, en cherchant son précieux alambic qui date des années 80. La machine étant fragile, il n’est pas question de dépasser 30 km/h. Quand il traverse les villages, il ne passe pas inaperçu. Cela fait 40 ans qu’il est distillateur ambulant. Chaque année, il s’arrête dans une cinquantaine de communes. Ce jour-là, il se rend dans le village de Plonéour-Lanvern (Finistère). Autour de la machine, la vapeur d’alcool et le feu de bois parfument l’atmosphère et attirent les clients. À 66 ans, Gérard pourrait prendre sa retraite, mais il n’en a pas envie. Il veut continuer à distiller la bonne humeur dans les villages bretons. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel