Le boulanger Thibault Salomé fait la tournée de ses clients confinés à Croisilles

Cela fait près de dix ans que Thibault Salomé, boulanger, s'est installé à Croisilles (Pas-de-Calais). Très vite, sa boulangerie est devenue incontournable pour les habitants. Depuis le confinement et à la demande d'un de ses clients malade, cet artisan a mis en place un service de livraison à domicile gratuit pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer. Un geste de bonté et très apprécié car il en profite pour prendre des nouvelles de ces derniers et de voir s'ils n'ont besoin de rien.