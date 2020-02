Le Boulou Pok, un jeu ancestral breton

Dans le village de Guerlesquin (Finistère), le Boulou Pok rassemble toutes les générations. C'est un jeu de pétanque revisité qui ne se joue que dans cette commune. Une fois dans l'année, lors du mardi gras, les joueurs se retrouvent. Sur le terrain, deux équipes s'affrontent : les nordistes et les sudistes. Le jeu est si passionnant que même certaines années, les parties ont duré jusqu'au bout de la nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.