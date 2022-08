Le bretzel, bientôt au patrimoine de l'Unesco ?

Pour tous les Alsaciens, si le bretzel devient un patrimoine reconnu mondialement, ce serait une fierté et un choix plutôt justifié. "C'est la tradition, c'est un symbole", "on le trouve un peu partout, c'est un produit pas cher et c'est accessible à tout le monde", "c'est quand même une fierté pour l'Alsace", confient-ils. Pour un peu plus d'un euro, les bretzels sont toujours en bonne place dans les pâtisseries alsaciennes. Juste à côté de la caisse, difficile d'y résister. Dans cette pâtisserie, tout est fait maison et les bretzels n'y échappent pas. Le coup de main est immuable. Un peu de sel, dix minutes au four et les bretzels sont prêts. Un savoir-faire particulier, même s'il reste des inconnus sur son histoire. La forme en fait partie. Selon Eric Haushalter, boulanger-pâtissier, c'est un mystère, mais il ne connaît que cette forme depuis son enfance. La ville d'origine des bretzels fait aussi débat entre l'Allemagne et l'Alsace. Une reconnaissance au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco pourrait peut-être enfin mettre tout le monde d'accord. TF1 | Reportage V. Diestsch, C. Hanesse