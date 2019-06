Le brevet des collèges reporté à cause de la canicule

Près de 53 départements sont en alerte orange canicule. Pour cette raison, le ministre de l'Éducation a décidé de reporter le brevet des collèges aux 1er et 2 juillet 2019. Une décision qui a été prise pour éviter que les enfants passent leurs examens dans des salles surchauffées les 27 et 28 juin. Ce report concerne près de 800 000 élèves, même ceux qui se trouvent dans des zones où les températures sont encore clémentes, comme dans le Finistère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.