Le Brie de Meaux, un fromage onctueux et savoureux

Une fois par an, la Confrérie des compagnons du Brie de Meaux s'installe en tête de cortège pour défendre un produit authentique. Ce fromage fait partie des 51 AOP dans le pays. Dans les rues de Meaux, pas besoin de convaincre les convaincus. Tous les moyens sont bons pour faire passer ce message essentiel : le Brie de Meaux est onctueux, savoureux et crémeux. Le secret de ce résultat triplement alléchant se trouve dans l'herbe fraîche de Meaux, au cœur de la campagne francilienne. À la ferme des Trente Arpents (Seine-et-Marne), on prend soin de chaque bête au point d'avoir investi dans une machine ultra moderne. Un scanner permet d'identifier chaque animal et la traite est totalement automatisée. Une vache donne environ 25 litres par jour. C'est exactement la quantité nécessaire pour fabriquer un brie. Dans la fromagerie, directement liée à la ferme, le moulage reste manuel, le savoir-faire est unique et le matériel spécifique. Au bout d'un couloir, dans un coffre-fort, le trésor s'affine et se repose pendant un mois au minimum.