Le BTP cherche à se féminiser

Avec sa pelle, dans une tranchée à trois mètres de profondeur, Chrystelle Chevalier travaille à la pause de tuyau d'évacuation. À 48 ans, cette mère de cinq enfants a multiplié les postes avant de changer de voie. "J'ai travaillé en espace vert. Puis, j'ai voulu faire une formation en BTP et maçonnerie pour dire que les femmes peuvent faire ce métier", affirme-t-elle. Depuis peu, elle suit une formation en maçon en alternance au sein d'une entreprise de BTP. Comptant trois semaines sur les chantiers et une semaine de cours à son actif, Chrystelle va progresser. À quelques kilomètres, Lola Monier s'applique avec ses collègues. À 19 ans, elle recherchait un métier physique et en extérieur. Pour l'accompagner durant la durée de son apprentissage, il y a Franck et ses 32 ans d'expérience dans les travaux publics. Former des femmes est un double enjeu pour l'entreprise, notamment trouver une main-d'œuvre et féminiser une profession très masculine. Cette année, celle-ci espère recruter une vingtaine de maçonnes.