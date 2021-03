Le BTP peine à recruter : 70 000 postes à pourvoir

Pas une minute de répit pour les artisans à Cunac. Ils arpentent le Tarn chaque jour pour installer des poêles à bois et granulés. Depuis trois ans, le chef d'entreprise recherche désespérément des techniciens pour compléter cette équipe. Ce manque de main d'œuvre a des conséquences directes sur les clients. Pour ces artisans, les métiers manuels souffrent d'un manque d'attractivité. "On a une mauvaise image du bâtiment", raconte l'un d'eux. Cette entreprise de poêle est loin d'être un cas isolé. La maçonnerie, la plomberie ou encore la menuiserie recherchent du personnel. Dans un centre de formation près d'Albi, plus de 100 offres d'alternance restent non pourvues. L'emploi y est pourtant garanti. En début de carrière, les élèves en métallerie pourront gagner jusqu'à 2 000 euros net par mois. En tout cas, l'école accueille de plus en plus de salariés en reconversion. C'est notamment le cas d'Alexis qui, après 19 ans dans la sécurité, a décidé de changer de vie. Le défi est d'autant plus grand que dans le Tarn, un quart des artisans dans le bâtiment a plus de 50 ans.