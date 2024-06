Le buraliste, votre nouveau banquier

Nous ne sommes pas dans une banque. Pourtant, ce client s’apprête à retirer des espèces à l’aide d’une carte bancaire. Ouvrir un compte bancaire dans son bureau de tabac, c’est possible depuis déjà quelques années, mais une nouvelle offre de la FDJ vient d’arriver. Le tarif : entre 25 et 30 euros par an, plus une faible commission pour les dépôts, soit 3% du montant à déposer en espèces. C’est similaire aux banques en ligne, mais avec ce service, vous pouvez accéder à votre compte dans n’importe quel bureau de tabac partenaire. Et les buralistes y gagnent eux aussi. La première entreprise à proposer ce service compte aujourd’hui 3,5 millions de clients en France, aux profils variés. Dans les villages, le bureau de tabac est parfois le seul commerce accessible. Pour les buralistes, proposer ce type de service permet de se diversifier et de générer du trafic dans le point de vente en en faisant un hub de services de proximité, selon Raphaël Botbol, président de FDJ Services. Une stratégie pour redynamiser les centres-villes en milieu rural. La moitié des buralistes français propose aujourd’hui l’une de ces offres. TF1 | Reportage E. Vinzent, J.M. Lucas