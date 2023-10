Le bureau tabac de la chance !

Un bureau tabac à Colmar n'a jamais aussi bien porté son nom. Serait-ce désormais le nouvel endroit favori des gagnants du loto ? Avec un ticket à 18 millions d'euros gratté derrière son comptoir, ce buraliste colmarien a encore du mal à réaliser. Michel Guntzburger, patron du tabac "Le Favori", aura attendu 22 ans pour voir son vœux le plus cher enfin réalisé. Il a choisi de donner un nom prémonitoire à son commerce avec un espoir secret : voir peu-être un jour un de ses clients empocher le gros lot. Pour les habitués, c'est peut-être un signe du destin. L'espoir fait vivre, alors pourquoi pas. Pour le buraliste, il s'agit d'un coup de projecteur plutôt bienvenu sur son commerce avec, peut-être, un peu plus de joueurs. Une chose est sûre, les commerçants voisins risquent de passer au bureau tabac plus souvent. Michel, lui, a déjà refait ses stocks de tickets, car plus de joueurs et peut-être plus de gagnants potentiels. Sait-on jamais, la chance pourrait tomber deux fois au même endroit. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre