Le bus termine sa course folle dans l'eau

Cette route, les passagers de ce bus l'empreinte tous les jours. Mais cette fois, rien ne se passera comme prévu. Le chauffeur les conduit vers le ferry que l’on aperçoit à gauche, quand soudain il perd le contrôle. L’accélérateur est bloqué, ses freins ne répondent plus. Son premier réflexe est de tourner en rond et gagner du temps pour prendre la décision d’une vie. Où doit-il finir sa course ? Après 20 secondes, il choisit de plonger dans le lac. Les hurlements de panique ont été saisis par la caméra de surveillance à l’intérieur du véhicule. L’eau envahit l’habitacle en un instant. Le conducteur parvient à s’extirper. Mais les passagers, eux, sont pris au piège. Par chance, le car atterrit dans une zone peu profonde de quoi laisser suffisamment d’air pour respirer. Les employés et les clients du ferry, qui ont assisté à la scène, se sont précipités pour les secourir. Ils parviennent à sortir les passagers par le toit avant l’arrivée des pompiers. Bilan : trois personnes légèrement blessées ont été emmenées à l’hôpital. TF1 | Reportage D. De Araujo, F. Jolfre