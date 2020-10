Le cabaret Royal Palace a rouvert ses portes

Au Royal Palace, le public a retrouvé son cabaret après sept mois d'absence. Le spectacle a été explosif, féérique et acrobatique. Près de 470 personnes ont pu y assister ce week-end dans une salle autorisée à 700 places au maximum. Les artistes ont débordé d'énergie pour cette première revue. À l'ouverture, les visiteurs ont été accueillis comme chaque année par le directeur emblématique, Pierre Meyer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.