Le cabri rôti à la mode corse

Au pays des bergers, la recette de Noël est simple, mais généreuse. Il faudra un gigot de cabri prédécoupé, de la crépine, cinq gousses d’ail, trois échalotes, du romarin, du laurier, des baies de myrte, sans oublier les assaisonnements et le miel que l'on badigeonne sur la viande. Chez les Castellani, on cuisine en famille. Après avoir placé l’ail et l’échalote, il est l’heure de saupoudrer la viande avec la nepita, une herbe sauvage corse. Ensuite, il faut entourer le gigot de sa crépine. Le tout va être enfourné pendant une heure à 160 °C. Pendant que le plat cuit, on peut préparer la sauce. Pour cela, mélangez les petits os du cabri avec l’ail, l’échalote et le vin blanc, et faites réduire la sauce avant d’ajouter les baies de myrte fraîches. Une fois filtrée, arrosez à votre convenance le cabri rôti et son accompagnement. La touche finale : une branche de myrte pour décorer, et il n’y a plus qu’à déguster. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier