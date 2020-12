Le cadeau inespéré pour l'hôpital de Roubaix

C'est un très beau cadeau de Noël pour les 3 328 salariés de l'hôpital de Roubaix (Nord). Personnel soignant, agents d'accueil, agents d'entretien... tous sans exception vont recevoir 150 euros de chèque-cadeau. Une surprise qui donne le sourire à quelques jours des fêtes. Le bon samaritain qui a souhaité rester discret, c'est une entreprise roubaisienne spécialisée dans les jeux vidéo. Son chiffre d'affaires a grimpé en flèche en raison du confinement. Alors son patron a vite décidé de faire un don global de 500 000 euros au personnel de l'hôpital, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. La deuxième vague à Roubaix a été très douloureuse. Alors ce geste va permettre de passer les fêtes plus sereinement. A savoir que ces bons de cadeau sont valables dans près de 200 boutiques de la ville, mais aussi dans des lieux de culture, comme les musées. L'objectif : soutenir le commerce roubaisien. Un cercle vertueux à l'échelle d'une ville qui a longtemps été l'une des plus touchées dans l'Hexagone par le Covid-19. L'hôpital de Roubaix est encore sous tension, mais son personnel fait face, encore et toujours, soutenu par cette belle solidarité.