Le Cadre noir de Saumur se remet en selle

De l’excellence du dressage aux figures acrobatiques, les écuyers et chevaux du Cadre noir retrouvent leur public pour la saison estivale. L’émerveillement est au rendez-vous. Ces représentations sont un moyen d’expliquer les différentes techniques d’apprentissage du cheval. Dans les murs du Cadre noir, le patrimoine n’a rien d’immobile. Toutes les six semaines, 300 chevaux doivent être ferrés. C’est le travail de Serge, l’un des quatre maréchaux-ferrants. Il est le doyen et travaille ici depuis presque 40 ans. Ces gestes sont répétés, rapides, mais précis. Son travail doit être parfait pour la performance des chevaux athlètes. Une fois chaussé, il part à l’entraînement. Pauline est championne de France de dressage, elle échauffe un des chevaux dans de superbes conditions. Le spectacle approche, il faut préparer les chevaux minutieusement. Cédric est soigneur au Cadre noir, il s’occupe de six chevaux tous les jours. Comme lui, une centaine de personnes au Saumur s'attachent à protéger le patrimoine de l’équitation française. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel