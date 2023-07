Le café qui réveille : la fin d’un mythe ?

Nous avons tous déjà entendu ces phrases toutes faites : "Si je n'ai pas mon café, je ne peux pas démarrer la journée" ; "Il ne faut pas me parler tant que je n'ai pas bu mon café". Pourtant, une étude portugaise affirme que le décaféiné réveillerait presque aussi bien que le café classique, et vous avez du mal à y croire. Le matin, Loïc sert à 95% du café. Ses clients ont besoin de s'éclaircir les idées. La caféine stimule le cerveau, mais c'est aussi l'odeur et le goût du café qui vous réveille. C'est une question d'habitude. Le café a un effet psychologique, une évidence pour Claire et Lucie. Selon les médecins, boire un café au réveil n'est pas recommandé. Il vaut mieux attendre la fin de matinée pour relancer sa concentration. Nous avons essayé d'appliquer le conseil. Cela doit seulement marcher à condition de ne pas être trop maladroit. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly