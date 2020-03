Le camembert au lait pasteurisé ne pourra pas se dire de Normandie

Le verdict est tombé : l'appellation d'origine protégée du camembert restera réservée à celui fabriqué au lait cru. Le Camembert AOP de Normandie est d'ailleurs un savoir-faire vieux de cent ans et qui fait partie du patrimoine de la région. C'est aussi une tradition perpétuée depuis plusieurs générations par la fromagerie Jort, dans le Calvados. Et le défi est de taille, puisque beaucoup de consommateurs sont très attentifs à l'origine et à la qualité du fromage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.