Le camion des poissons

Toujours la même énergie pour servir leurs clients depuis 22 ans. Avec leur camion, Nathalie et Daniel vendent le poisson qu'ils reçoivent chaque jour sur les marchés de Haute-Savoie. Le couple, qui prend sa retraite, a publié une annonce sur le site SOS Villages pour trouver un repreneur. Beaucoup de leurs clients sont des habitués, comme Carole. Chaque matin, dans leur camion, ils sillonnent la route des Alpes qui mène à La Clusaz et au col des Aravis pour aller vendre leur poisson sur les marchés. Le couple fait cinq marchés par semaine, été comme hiver, dans un périmètre restreint. Le camion a donc un faible kilométrage, à peine 6 000 kilomètres. Retour sur le marché. Daniel nous fait faire le tour du propriétaire : neuf mètres de long avec six mètres d'étalage, une chambre froide qui est assez grande, deux balances connectées. Un bel outil de travail et un chiffre d'affaires à la hauteur. Le couple attend à présent de trouver un repreneur qui assure la continuité de l'activité pour leurs clients. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, S. Fargeot