Le camping à travers les âges

Pratique et authentique, le camping attire dès les congés payés de 1936. Le premier rituel était de monter la tente. Ensuite, le camping devient village, avec ses commerces et ses habitués. Dans les années 50, le développement des automobiles démocratise le camping. "Vous avez tous les jours une autre figure devant vous. C'est immédiatement très amical", a témoigné un homme à l'époque. Chacun rivalise d'ingéniosité pour son confort. L'intimité n'est pas forcément au rendez-vous, contrairement aux convivialités. Ces dernières s'accompagnent d'un autre rituel inchangé : l'apéro qui est évidément à consommer avec modération. "Vous savez le camping sans boule et sans apéro, ce n'est pas tellement un camping", a confié un amateur. En 2021, le camping est devenu le mode d'hébergement d'été préféré des Français.