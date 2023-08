Le camping anti-gaspillage

Avant de quitter le camping, cette famille suisse veille à laisser quelques aliments sur la table : de la vinaigrette ou encore de la sauce béchamel. Car l'esprit ici, c'est l'anti-gaspi. Ces restes alimentaires, ils les déposent en famille dans une petite boîte à dons située à l'entrée du camping. Ici, il n'y a pas que de la nourriture, vous trouverez de tout. Chaque campeur est libre de poser tout ce dont il n'a plus besoin, pour le plus grand bonheur d'Henry et Jane. Les campeurs déposent et récupèrent aussi des livres. Cette famille, venue des Alpes, passe son sixième été dans ce camping. Et leur plus belle trouvaille, deux chaises de camping pour enfants. Ces petits gestes du quotidien séduisent les campeurs. Et certains, comme Alice, viennent justement pour ça. Ici, les clients sont même invités à recycler leurs déchets dans un compost, et les poules sont là pour picorer tous vos restes. Le camping va encore plus loin dans la lutte contre les déchets, l'emballage est payant et les frites vous coûteront un euro de plus avec la barquette. Vous l'aurez compris, ici, chaque geste compte. Parents, comme enfants, sont invités à camper différemment. TF1 | Reportage N. El Hammouchi, S. Fortin