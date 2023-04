Le camping au paradis

Petit matin en camping, tout en douceur. Pour ce couple venu de Belfort, un seul impératif : profiter du bon temps. Au programme : faire du vélo, aller à la piscine avec des amis, boire un coup au bord de la plage, etc. Ici, le mercure affiche 20 degrés. Les vacanciers sont forcément de bonne humeur. Le Camping Saint-Aygulf Plage a ouvert au début du mois. Pour Pascal Giraudet, le gérant, la saison s’annonce déjà très bonne. "Il y a déjà pas mal de monde. Les gens viennent de plus en plus tôt dans le camping. Là, on a un mois d’avance par rapport à l’année dernière", explique-t-il. Côté piscine, l’eau est à 24 degrés. En ce mois d’avril, seuls les plus téméraires se lancent. Des vacances de Pâques aux airs d’été. Ce camping affiche déjà complet pour les mois de juillet et août. TF1 | Reportage S. Boujamaa, A. Lalli