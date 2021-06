Le camping-car en plein boom

Catia et Paolo viennent de réaliser leur rêve, devenir propriétaire d'un spacieux camping-car. "Je ne suis pas contente, je suis super heureuse", a-t-elle confié. Ils devaient l'acheter dans quelques années lorsqu'ils seront à la retraite. Mais comme pour beaucoup de Français, la crise sanitaire a précipité les choses. Une concession de camping-car a vu ses ventes augmenter de 85% cette saison. "L'envie des clients, c'est l'évasion, la liberté et pouvoir partir quand ils veulent", a affirmé Didier Colombel, le directeur. Mais cette liberté a un prix, 55 000 euros en moyenne. Le fourgon aménagé est donc devenu populaire. Dans un atelier, ils arrivent vides et ressortent habitables pour un prix de base plus abordable que les camping-cars. Ici, le carnet de commandes est plein jusqu'à la fin de l'année, et la clientèle a évolué. C'est le cas d'Anna et d'Alain. Ils ont investi 15 000 euros dans l'aménagement de leur camionnette l'été dernier. "C'est pratique pour aller partout. On stationne aussi bien en ville qu'à l'extérieur", a-t-il lancé. Un bel été en perspective, sans contrainte, plus que jamais nécessaire.