Le camping de Gouville-sur-Mer menacé par la montée des eaux

À Gouville-sur-Mer (Manche), la route est en mauvais état, gagnée peu à peu par le sable et la mer. Mais ce qui inquiète, c'est la proximité des commerces, comme ce camping à seulement quelques mètres des vagues. Un projet de relocalisation est à l'étude, mais ce restaurateur demande des actes à court terme sous peine de voir la commune transformée. Depuis 1947, le trait de côte de Gouville-sur-Mer recule d'un mètre en moyenne tous les ans. Une situation qui ne rassure pas les habitants. "Je viens ici depuis ma naissance, j'ai vu les choses évoluer et c'est très impressionnant", témoigne un Gouvillais. Des travaux comme des enrochements ont été réalisés pour limiter l'effet de la montée des océans et de l'érosion. Pour le président de l'association "Le trait de côte", le temps presse. Sur le littoral, près de 20% des côtes françaises ont perdu du terrain ces dernières années.