La croisière grelotte : ils partaient aux Bahamas, ils débarquent... au Canada

Les 5 000 passagers de la croisière rêvaient de palmiers, de soleil et de plages de sable fin. La plus belle des manières de célébrer Noël. C’était sans compter sur une météo catastrophique. La croisière au départ de New York devait rejoindre les Bahamas. Mais à cause d’une trop mauvaise météo, 24 heures avant le départ, la compagnie décide de partir vers le nord, au Canada, à Saint-John où il fait moins neuf degrés aujourd’hui. Trop tard pour faire marche arrière, la moitié des passagers venus des quatre coins du monde décident de monter à bord plutôt que de se faire rembourser. Heureusement pour les enfants, la piscine extérieure est chauffée. Si à bord du bateau les croisiéristes sont forcément un peu déçus, les habitants de Saint-John au Canada s’amusent beaucoup de cette situation. La croisière se termine ce vendredi. Le bateau quitte le Canada pour retourner à New York. Dommage, c’était le seul jour de la semaine avec du soleil à Saint-John. TF1 | Reportage I. Bonarcin