Le Canal entre Champagne et Bourgogne fermé à cause de la sécheresse

En raison de la persistance de la sécheresse, le Canal entre Champagne et Bourgogne a dû être fermé. Le débit anormalement bas de la Marne ne permet plus l'approvisionnement en eau du canal. Depuis sa création en 1907, il n'a connu aucun arrêt de navigation pour faible niveau d'eau. Plaisanciers et bateaux de marchandises doivent ainsi rester à quai jusqu'à nouvel ordre.