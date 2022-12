Le canard à la vanille de La Réunion

Pour huit personnes, il faut prévoir un canard coupé en morceaux d'environ trois kilos, trois gousses de vanille, du curcuma, du gros poivre, deux tomates, de l'ail, de l'oignon et du thym. Gisèle prépare souvent ce bon plat pour Noël avec ses petites filles. Elle commence par faire roussir le gras du canard dans la marmite avec un peu d'huile. En même temps, ses petites filles tentent comme elles le peuvent de découper des oignons, puis les tomates. Vient ensuite l'ustensile incontournable de toutes les cuisines créoles : le pilon. À l'intérieur, Gisèle y concasse l'ail et le poivre. Il faut retirer le canard de la marmite, et y ajouter l'oignon et la préparation du pilon ; puis les tomates et le curcuma, avant de remettre à cuire le canard. Une heure plus tard, notre mamie créole découpe la vanille de bourbon en plusieurs morceaux, qu'elle dispose un peu partout dans la marmite pour faire infuser la viande. Servir ce plat bien chaud fera ressortir les effluves de la vanille. La sauce transportera vos convives à 10 000 kilomètres de chez vous, direction les tropiques. TF1 | Reportage H. Capis, T. Dell'Aquila