Le Cannet solidaire avec les réfugiés ukrainiens

Elles s'embrassent sans même se connaître. Irina, arrivée tout juste d'Ukraine avec son fils, découvre sa famille d'accueil. Une première rencontre pleine d'émotion. Cette famille du Cannet (Alpes-Maritimes) s'est portée volontaire pour accueillir des réfugiés, une évidence pour elle. "On ne peut pas rester comme ça. On a du temps, on ne travaille plus, donc on a du temps à leur consacrer", lance la mère de famille. La mairie du Cannet et quelques-uns de ses administrés offrent leur hospitalité aux réfugiés ukrainiens. Un dispositif organisé dans l'urgence. "On s'est imaginé arriver dans une ville en étant parti subitement, en se disant de quoi on va avoir besoin, quels vont être les produits de première nécessité et quels vont être les besoins en matière social", explique Séverine Ducroix, DG adjointe des services à la mairie du Cannet. En plus de l'hébergement, les 44 Ukrainiens dont 23 enfants bénéficieront d'un accompagnement psychologique et d'une aide dans les démarches administratives. Arrivés en bus, affrété par la commune un peu plus tôt, ces femmes et enfants retrouvent un peu de réconfort. Après avoir pris leurs repères dans leur nouvelle vie dans l'Hexagone, les enfants seront scolarisés. TF1 | Reportage S. Boujamaa, V. Capus