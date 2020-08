Le Canot de l'Empereur, un bijou du patrimoine français

En 1810, le Canot de l'Empereur avait été offert à Napoléon Ier à l'occasion de son anniversaire. Après 72 ans passé au musée de la Marine à Paris, il a été rendu il y a deux ans à la ville de Brest, son port d'attache. Statues, gravures ou couronnes, chaque recoin du canot est minutieusement nettoyé, retouché, recouvert d'aquarelle et de poudre d'or. Le chantier se terminera à la fin des vacances d'été et le public pourra apprécier pleinement ce bijou du patrimoine français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.