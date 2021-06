Le Cantal attire de plus en plus les touristes

L'attente a été longue et le plaisir de se retrouver en pleine nature est immense. Qu'ils viennent de la Bretagne ou de Normandie, ces premiers vacanciers à Roffiac (Cantal) n'avaient qu'une seule envie, pouvoir souffler enfin au grand air. Comme ses grands-parents et ses parents avant elle, Florence Bonhoure a perpétué les hébergements à la ferme du Ruisselet. Et depuis quelques jours, les demandes de réservation se succèdent. "Je crois que le soleil annoncé a fini de motiver les troupes pour venir au vert", se réjouit Florence. Gîtes, maisons d'hôtes ou campings, plus de la moitié de ses locations a déjà trouvé preneurs pour cet été. À quinze minutes de route de là se trouve le camping de Belvédère, à Neuvéglise-sur-Truyère, à 700 mètres d'altitude. Sur place, Ludovic Chesneau, le gérant, a le moral. "On est sur des niveaux qui ont dépassé 2019. Donc, on ne pouvait qu'être optimiste sur la saison", lance-t-il. Aujourd'hui, le Cantal est le département qui connaît la plus forte hausse de réservations pour des vacances au camping cet été.