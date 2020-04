Le Cantal, toujours indemne de Covid-19

Le Cantal a été fortement épargné par l'épidémie de Covid-19. La distanciation naturelle fait notamment partie de ses grands avantages avec seulement 25 habitants au km². De plus, les autorités ont eu le temps et les moyens de s'organiser. Grâce à un premier cas tardif, l'hôpital d'Aurillac a pu repenser la disposition de l'établissement pour éviter la circulation du virus. A ce jour, seuls six patients se trouvent en réanimation. Quid des mesures prises dans les Ehpad ?