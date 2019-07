Le Cap d'Antibes, des vacances paradisiaques en toute intimité

En période estivale, les plages fourmillent de vacanciers. Le Cap d'Antibes offre une autre alternative plus originale de découvrir le Grand Bleu. En arpentant les sentiers des douaniers, ces côtes sauvages et préservées ont tout pour faire passer des moments paradisiaques à ses visiteurs. Les petites criques, elles, permettent de passer une journée farniente en toute tranquillité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.