Paysages exceptionnels : le cap Fréhel, un merveilleux cadeau de la nature (1/4)

Le cap Fréhel, dans les Côtes d'Armor, est surnommé l'île d'Émeraude. Il offre un paysage vraiment exceptionnel, très semblable à celui de l'Irlande. Ses grosses falaises et ses châteaux en grès rose sont impressionnantes. Sa faune et sa flore sont un véritable don de la nature.